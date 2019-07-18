В январе-июне 2019 года на месторождении "Човдар" в Азербайджане со стороны ЗАО "AzerGold" было добыто 23 710 унций золота и 43 904 унций серебра, что соответственно на 21 и 33 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в компании.

По информации, с начала разработки месторождения "Човдар и до 30 июня 2019 года ЗАО "AzerGold" было добыто 103 382 унций золота и 173 180 унций серебра.

По итогам прошлого года, компания за счет проведения геологоразведки нарастила оценку запасов цветных и драгоценных металлов на месторождениях и участках, находящихся в пользовании AzerGold. По сравнению с 2016 годом запасы увеличились в 20 раз - приблизительно до четырех миллионов унций в золотом эквиваленте.

В компании отметили, что в нынешнем году экспортировано 23 тысячи унций золота из запланированного экспорта в размере 55 тысяч унций.

AzerGold запланировал 40 тысяч метров буровых работ на месторождениях "Филизчай", "Агйохуш", "Тюлаллар" и "Човдар" в этом году, сообщили в компании.

Отметим, что AzerGold ведет добычу на месторождении "Човдар" со второй половины 2016 года.

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