ОАО "Азеркосмос" подписал контракт с компанией Intersat, предлагающей интернет-решения через спутник в африканском регионе. Об этом сообщает Trend со ссылкой на спутниковый оператор Азербайджана, передает Day.Az.

Контракт был подписан в рамках международной выставки-конференции IBC 2019, проходившей в Амстердаме 12-16 сентября.

Согласно договору, "Азеркосмос" посредством спутника Azerspace-2 предоставит надежную связь (интернет, сеть, звук, видео и другие услуги передачи данных) на всем Африканском континенте.

"Azerspace-2 внесет свой вклад в устранение проблемы доступа к цифровой информации в отдаленных регионах Африки. Спутники Азербайджана - Azerspace-1 и Azerspace-2 предоставляют услуги интернета на 2/3 части африканского континента", - говорится в сообщении.

Отметим, что в настоящее время в ведении Азербайджана в лице ОАО "Азеркосмос" находятся два спутника связи Azerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитальный спутник Azersky.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!