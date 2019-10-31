27-30 октября состоялся визит представителей Закрытого акционерного общества "AzerGold" в Согдийскую область Республики Таджикистан, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках визита заместитель председателя правления ЗАО Огтай Мамедов и глава отдела гелологической разведки Шахбеддин Мусаев встретились с председателем Согдийской области Раджаббойом Ахмедзода. На встрече, состоявшейся в городе Худжанд, приняли участие также руководители ведущих горнодобывающих компаний области.

Отметим, что месторождение Большой Канимансур, являющееся самым крупным месторождением серебра в мире, а также такие месторождения цветных металлов, как Алтын Топкан, Джилой, Апрелевка находятся на территории Согдийской области. Председатель области во время встречи подчеркнул важность обмена опытом с ЗАО "AzerGold" в направлении эксплуатации данных месторождений.

В рамках визита представители ЗАО встретились также с генеральным директором совместного предприятия "Апрелевка" Бахтийором Маджидовым ознакомились с материально-технической базой, фабрикой и лабороторией предприятия, осуществили визит на месторождения "Куш Мулла" и "Бергуда".

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın