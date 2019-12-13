Было бы хорошо, если плата лицам, оказывающим адвокатские услуги за государственный счет, была освобождена от налогов.

Об этом сказал журналистам председатель Президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он напомнил, что до февраля прошлого года государство оплачивало адвокатам по 2 маната за час адвокатской деятельности. Но с февраля прошлого года распоряжением Президента Ильхама Алиева плата за адвокатские услуги была повышена втрое, и в настоящее время за час работы адвокатам платят 6 манатов.

Багиров считает, что в сравнении с другими регионами, это нормальная сумма: "Если адвокат оказывает юридическую помощь за государственный счет в течение 8 часов, то это составляет 48 манатов в день, что вовсе не мало, но есть один момент. Думаю, что этот вопрос должен быть объектом обсуждения в будущем. В эту сумму входят НДС и другие налоги. По-моему, будет лучше, если эти 6 манатов будут освобождены от налогов".