В январе-ноябре 2019 года ОАО "Азеркосмос" экспортировало услуги (спутниковые телекоммуникационные услуги и оптические спутниковые услуги) в 26 стран мира на сумму 40,6 миллиона долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Рамиль Гусейн.

По его словам, доходы от экспорта услуг ОАО Azerkosmos составили 89 процентов от общих доходов ОАО.

В ноябре 2019 года ОАО Azerkosmos экспортировало услуги в 19 стран мира на сумму 3,1 миллиона долларов США. Отметим, что основными странами экспорта услуг ОАО Azerkosmos в январе-ноябре 2019 года являются Франция, США, Малайзия, ОАЭ.