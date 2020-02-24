ЗАО Azergold в 2024 году планирует ввести добычу на месторождении Човдар в рамках наземной (сульфидной) фазы.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции Azergold, посвященной итогам 2019 года, сказал председатель правления "AzerGold" Закир Ибрагимов.

По словам Ибрагимова, подтвержденные ресурсы месторождения Човдар по сульфидной фазе составляют 350 тысяч унций золота и 925 тысяч унций серебра.

Председатель правления ведущего золотодобытчика страны отметил, что в настоящее время в данном направлении завершены дополнительные буровые работы по увеличению ресурсов, на данный момент проводится оценка эффективности добычи ресурсов.

До конца текущего года ожидается подготовка детального технико-экономического обоснования по сульфидной фазе месторождения.

ЗАО AzerGold, приступившее к деятельности в июле 2016 года, занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, Кохнемеден и бассейна Кюрякчай, переработкой и продажей драгоценных металлов, а также применением в этой сфере новых технологий, улучшением материально-технической базы и выполнением других работ, связанных с развитием данной области.

В 2017-2020 годах ЗАО AzerGold продало более 173 тысяч унций золота и 290 тысяч унций серебра.