Рассматривается вопрос возобновления полетов в Нахчыван

"В ближайшие дни не ожидается открытия границ и возобновления международных авиарейсов".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы также отметил, что, в первую очередь, рассматривается вопрос о возобновлении полетов в Нахчыван: "Решение об этом будет уточнено и в ближайшие дни информация будет предоставлена общественности".