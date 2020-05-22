https://news.day.az/economy/1237730.html Рассматривается вопрос возобновления полетов в Нахчыван - Оперштаб
Рассматривается вопрос возобновления полетов в Нахчыван - Оперштаб
"В ближайшие дни не ожидается открытия границ и возобновления международных авиарейсов".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Р.Байрамлы также отметил, что, в первую очередь, рассматривается вопрос о возобновлении полетов в Нахчыван: "Решение об этом будет уточнено и в ближайшие дни информация будет предоставлена общественности".
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