Maersk приостановит рейсы в Красном море на двое суток

Крупнейшая в мире судоходная компания Maersk приостановит все рейсы через Красное море на 48 часов после двух атак йеменских хуситов на ее судно Hangzhou менее чем за сутки.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом датская компания сообщила в заявлении агентству Ritzau, передает Berlingske.

В сообщении Maersk говорится, что никто из членов экипажа не пострадал в результате нападений.

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