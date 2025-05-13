Названы опасности интервального голодания

Интервальное голодание может вызвать раздражительность, проблемы со сном, усталость, снижение кровяного давления и уровня сахара в крови. Об этом изданию WelnessPulse рассказала диетолог из США Дэни Мэттис, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт объяснила, что интервальное питание - это режим питания, который предполагает четкое деление суток на период голодания (употребляется только вода, чай, кофе без добавок) и период насыщения (принимается любая пища). Самым популярным видом такой диеты является режим 16:8, при котором голодание длится 16 часов. Однако существуют и другие типы, такие как 12/12, 5/2 (пять дней обычного питания и два дня пищевых ограничений).

Исследования показали, что интервальное голодание эффективно снижает вес и уровень сахара в крови. Последнее преимущество, по словам врача, может быть и недостатком. При длительном отсутствии пищи "падение" концентрации глюкозы в крови может вызвать слабость, головную боль, усталость и раздражительность. Аналогичные симптомы вызывает и снижение кровяного давления на такой диете.

Доктор Мэттис добавила, что при интервальном голодании из-за нерегулярного поступления пищи повышается риск запоров. Проблемами в работе пищеварительной системы могут грозить любые изменения в питании.