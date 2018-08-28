Названа новая дата запуска второго азербайджанского спутника
Дата запуска второго геостационарного спутника Азербайджана Azerspace-2/Intelsat 38 перенесена с седьмого на 18 сентября 2018 года, согласно списку космических запусков, опубликованному компанией Arianespace.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Азербайджанский спутник будет выведен на орбиту ракетой-носителем Ariane 5 ECA с космодрома Куру (Гвианский космический центр), который находится на северо-востоке Южной Америки, во Французской Гвиане.
Вместе с азербайджанским спутником на орбиту будет доставлен спутник Horizons 3e совместного предприятия Intelsat и японского оператора Sky Perfect JSAT Corp.
Спутник Azerspace-2/Intelsat-38 будет выведен на геостационарную орбиту в 45 градусов восточной долготы. В зону его обслуживания войдут страны Европы, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Африки.
Первый спутник связи Azerspace/Africasat-1a был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. Запуск спутника был также осуществлен с космодрома Куру компанией Arianespace.
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