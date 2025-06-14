Названы три распространенных заболевания, которые чаще поражают мужчин

Во многих странах мира у мужчин чаще диагностируют гипертонию, диабет и ВИЧ/СПИД по сравнению с женщинами. Также мужчины реже обращаются за медицинской помощью при этих патологиях. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Дании. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Анализ охватил данные систем здравоохранения из 204 стран. Исследователи изучили так называемые "каскады медицинской помощи" - путь пациента от повышения риска развития заболевания до смерти - с разбивкой по полу. Полные данные по гипертонии удалось найти в 200 странах, по диабету - в 39, а по ВИЧ/СПИДу - в 76.

Результаты показали, что мужчины не только чаще сталкиваются с гипертонией, диабетом и ВИЧ/СПИДом, но и значительно реже проходят диагностику, начинают лечение и соблюдают врачебные рекомендации. Кроме того, в большинстве стран мужчины чаще курят, в то время как женщины - с большей вероятностью имеют избыточный вес и практикуют небезопасные сексуальные контакты.

Авторы работы подчеркивают, что для устранения неравенства в здравоохранении необходимо активнее вовлекать мужчин в профилактические и лечебные программы. Также важно учитывать половые различия при анализе медицинской статистики и планировании здравоохранительных стратегий.