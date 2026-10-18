Раскрыта неожиданная роль гормона стресса в размножении

Гормон кортизол, который обычно связывают со стрессом, может участвовать в нормальных процессах размножения. Ученые выяснили, что у самок разных видов животных уровень этого и родственных гормонов часто повышается в период овуляции - выхода созревшей яйцеклетки из яичника.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты систематического обзора опубликованы в журнале Journal of Experimental Biology.

Исследователи проанализировали 68 работ, которые охватывали данные о размножении млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных и рыб. В 73% исследований ученые обнаружили, что этот процесс сопровождается значимыми изменения уровня глюкокортикоидов - группы гормонов, регулирующих реакцию организма на стресс и обмен веществ. К ним относятся кортизол и кортикостерон.

В большинстве работ, где изменения были зафиксированы, концентрация гормонов повышалась примерно во время овуляции. Авторы предполагают, что такой естественный гормональный подъем может помогать яйцеклетке завершать созревание, а также регулировать воспалительную реакцию, необходимую для разрыва фолликула и выхода яйцеклетки.

Результаты ставят под сомнение представление о том, что глюкокортикоиды всегда подавляют репродуктивную функцию. Ранее негативные эффекты часто изучали, искусственно вводя животным гормоны, иногда в больших дозах. Новый обзор, напротив, рассматривает естественные колебания их уровня в ходе репродуктивного цикла.

При этом исследование не доказывает, что кортизол повышает вероятность беременности у людей. Оно выявляет закономерности у разных животных, а предполагаемые механизмы требуют дальнейшей проверки.