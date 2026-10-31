Нейробиологи выяснили, сколько яркого света нужно мозгу для защиты от деменции

Яркий дневной свет заметно снижает риск деменции и по предсказательной силе обгоняет многие классические факторы риска. Такой вывод сделали нейробиологи из Больницы для лечения заболеваний мозга при Гуанчжоуском медицинском университете и их коллеги из Гонконга и Лондона, восемь лет наблюдавшие почти 88 тысяч жителей Великобритании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, статья вышла в журнале General Psychiatry.

Участников биобанка Великобритании оснастили браслетами с датчиками света и движения, которые те носили неделю в обычной жизни. Устройства показали, кто сколько времени проводит при освещенности выше 1000 люксов - примерно столько дает пасмурный день на улице, тогда как обычная комната ограничивается 300-500. За последующие годы деменция развилась у 741 участника. Люди со средним дневным светом выше 1000 люксов сталкивались с болезнью на 16% реже, а те, кто бывал при 5000 люксах и ярче хотя бы 42 минуты в день, получали дополнительное снижение риска еще на 17%.

Защита срабатывала особенно отчетливо у любителей позднего отбоя, у носителей варианта гена, повышающего риск болезни Альцгеймера, и у живущих при ярком ночном освещении - снижение риска достигало 41%. Сам ночной свет с деменцией связан не был. Возможно, дело в датчиках: браслет на запястье не улавливает свет экранов смартфонов и не различает спектр современных светодиодных ламп.

Нехватку яркого дневного света авторы сравнили с известными факторами риска деменции, среди которых ожирение, алкоголь, загрязнение воздуха и черепно-мозговые травмы. Дефицит света, то есть меньше 42 минут при 5000 люксах, превзошел по предсказательной силе шесть из них. Учитывая, что современные люди проводят около 90% времени в помещениях с освещенностью 300-500 люксов, эти цифры касаются почти каждого.

Свет служит главным настройщиком циркадных ритмов, внутренних часов организма, управляющих сном и гормонами, а расстройство этих ритмов сопровождает нейродегенерацию. Авторы предлагают измерять освещенность помещений как простой и дешевый маркер риска болезни и применять светотерапию для профилактики деменции.