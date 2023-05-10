https://news.day.az/officialchronicle/1563072.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после работ по реконструкции и восстановлению мечети Юхары Говхар Ага в Шуше
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после работ по реконструкции и восстановлению мечети Юхары Говхар Ага в Шуше
10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии после работ по реконструкции и восстановлению мечети Юхары Говхар Ага в Шуше, а также выставки "Мир Мохсун Навваб Карабаги -ученый-энциклопедист XIX века".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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