Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после работ по реконструкции и восстановлению мечети Юхары Говхар Ага в Шуше

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии после работ по реконструкции и восстановлению мечети Юхары Говхар Ага в Шуше, а также выставки "Мир Мохсун Навваб Карабаги -ученый-энциклопедист XIX века".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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