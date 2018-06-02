Эльмар Мамедъяров призвал мировое сообщество увеличить давление на Армению

Необходимо увеличить международные усилия по обеспечению вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев на их родные земли.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем в Нью-Йорке, говорится в субботу в сообщении МИД.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе встречи Мамедъяров передал приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева генсеку ООН Антониу Гуттерешу. В свою очередь, Гуттереш отметил, что с удовлетворением вспоминает встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, и попросил передать главе государства свои приветствия и наилучшие пожелания. Генсек ООН поздравил главу МИД по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

Мамедъяров высоко оценил поддержку, оказываемую Азербайджану со стороны ООН и его специализированных организаций в первые годы независимости страны. В частности, глава МИД подчеркнул помощь в решении гуманитарных проблем граждан, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате агрессии Армении.

Министр рассказал об экономических реформах и реформах социальной направленности, развитии ненефтяного сектора, крупномасштабных транс-региональных и энергетических проектах, реализуемых при инициативе и непосредственном участии Азербайджана, в том числе о маршрутах Восток-Запад, Север-Юг, Юг-Запад и проекте "Южного газового коридора".

Коснувшись армяно-азербайджанского конфликта, Мамедъяров отметил, что Армения применила силу против Азербайджана, что противоречит международному праву, и продолжает оккупировать азербайджанские территории, и подчеркнул, что конфликт представляет серьезную угрозу для мира в регионе и его всестороннего развития. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и вопросам повестки дня ООН.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook