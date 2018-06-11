Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева организовало тренинги по изобразительному искусству - ФОТО

При организации Общественного объединения "Региональное развитие" (ООРР) Фонда Гейдара Алиева и поддержке Азербайджанской государственной академии художеств в Гекчайском, Лерикском и Гусарском районах были организованы тренинги по видам изобразительного искусства для подростков и молодежи, сообщили в понедельник в Общественном объединении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, обращения, поступившие в ООРР из трех районов, были отобраны на основании конкурса, и 150 участников с 1 по 9 июня участвовали в теоретических и практических тренингах.

В тренингах, проведенных студентами и преподавателями Азербайджанской государственной академии художеств, подросткам и молодежи были показаны тонкости живописи, ковроткачества. По завершении тренингов их участникам были вручены сертификаты.

Отметим, что проект нацелен на выявление талантливой молодежи в регионах, развитие способностей молодых людей по видам изобразительного искусства.

Проект, ранее реализованный в Агдамском, Загатальском и Сабирабадском районах планируется продолжить и в других регионах республики.