Муниципалитетам в Азербайджане будут даны новые полномочия

12 сентября 2018 14:40

Муниципалитетам в Азербайджане будут даны новые полномочия. В связи с этим в среду на заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана обсуждались изменения в закон "Об охране зеленых насаждений",передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменениям в статью 11 (Права физических и юридических лиц в сфере охраны зеленых насаждений) закона, физические и юридические лица смогут получать от муниципалитетов информацию об учете и мониторинге зеленых насаждений, находящихся в муниципальной собственности.

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