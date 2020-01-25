В последнее время власти Армении и незаконного режима в Нагорном Карабахе под прикрытием реконструкции проводят на захваченных территориях политику арменизации историко-культурных памятников Азербайджана.

Ранее по приказу марионеточного режима мечеть "Юхары Говхар Ага", считавшаяся жемчужиной архитектуры Нагорного Карабаха, была "реконструирована" и названа "центром персидской культуры". Теперь им планируется "реконструкция" Шушинской крепости, построенной в 18 веке по приказу основателя Карабахского ханства Панахали хана Джаваншира. По данным СМИ, в будущем не исключается совершение подобных актов вандализма в отношении исторических памятников Азербайджанского ханства в районах Агдере и Лачын.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении "Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики".

В заявлении говорится, что тысячи историко-культурных и религиозных памятников на захваченных территориях стали жертвами агрессивного армянского режима. Часть этих памятников напрочь стерта с лица земли. Оставшаяся часть сильно повреждена: "Армения помимо захвата наших земель, геноцида против нашего народа, изгнания тысяч семей из родного края, взялась теперь за уничтожение наших исторических памятников. В настоящее время, чтобы избежать осуждения, Армения лицемерно называет эти процессы "строительно-реконструционными работами".

Грязные намерения Армении, скрывающиеся под планами "по реконструкции" памятников, должны заставить задуматься не только нас, но и международные организации. Потому, что распространение такой тенденции представляет угрозу для мирового культурно-исторического наследия.

Все памятники на оккупированных территориях нашей страны возведены нашими отцами и дедами, к ним приложили руку наши предки. Вдохнуть новую жизнь в оставшиеся памятники национальной архитектуры - одна из главных задач для нас после возвращения азербайджанских земель.

Все эти действия противоречат обязательствам, которые взяла на себя Армения перед ЮНЕСКО, в этом проявляется ее лицемерный характер. Очевидна также попытка ввести в заблуждение международное сообщество, прикрывая акты вандализма "цивилизованной" оболочкой".

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.