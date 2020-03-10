Общественное объединение «Региональное развитие» создает портал www.teklifimvar.az

Общественное объединение "Региональное развитие" (ООРР) работает над порталом www.teklifimvar.az.

На портал, который в скором времени будет активен, граждане могут отправлять предложения, связанные с различными социально-экономическими, инфраструктурными и другими проблемами. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Объединение, передает Day.Az.

После того, как поступившие предложения будут рассмотрены рабочей группой, наиболее важные и целесообразные будут размещены на портале.

Через эту платформу будет создана возможность оказывать поддержку реализации предложений, поступающих в соответствующие структуры.

Информация о результатах проведенных работ будет размещаться на портале.

Цель создания портала - поощрять граждан к активному участию в социально-экономической, общественной и культурной жизни страны, строительстве гражданского общества, в мероприятиях, реализуемых государством по развитию регионов.

Напомним, что ООРР осуществляет общественный контроль, рассматривает различные обращения населения, их решение в условиях сотрудничества с надлежащими структурами, а также реализует проекты в сферах науки, образования, социальной защиты, экологии, туризма, спорта, здравоохранения и других.