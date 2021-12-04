Пилите, Модест, пилите: ЦИНК и новая армянская погоня за миражами

Хочешь жить, умей вертеться. Именно так, на мой взгляд, стоит комментировать новость о том, что в Москве создается информационно-аналитический "Центр изучения Нагорного Карабаха" (ЦИНК). Он будет работать при ИА REGNUM. В него, как сообщается, "войдут специалисты, лично и непосредственно знакомые с ситуацией в Нагорном Карабахе, неоднократно бывавшие там и поддерживающие с ним экспертные связи".

Иными словами, в данный ЦИНК войдут те, кто официально входит в "черный список" МИД Азербайджана, кто посещал ранее оккупированные территории нашей страны, открыто и цинично поддерживая карабахских сепаратистов. Не удивительно, что ЦИНК возглавит по совместительству главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук, Модест Колеров. Времена ныне наступили тяжелые, грошик стал тяжел, поэтому идейная борьба за денежные знаки требует новых, креативных подходов.

И в этой связи интересно было узнать, что в планах ЦИНК -"подготовка аналитических материалов и проведение практических мероприятий по проблемам Нагорного Карабаха, находящегося под защитой российских миротворцев, перспективам и принципам урегулирования ситуации вокруг "нкр", характеристикам её международно-правовой субъектности, экспертному сотрудничеству с представителями Нагорного Карабаха".

Как видим, те цели, которые ставит перед собой ЦИНК, априори столь же примитивно-провокационны, сколь и бесполезны. Модест Колеров, будучи крайне прагматичным и понимающим существующие реалии персонажем, прекрасно понимает, что сама фраза про "характеристики международно-правовой субъективности" того, что пока осталось вне контроля официального Баку, будет ласкать слух армянских реваншистов.

И, соответственно, сулит "большие барыши и обеспеченную старость". Так же, кстати, думал архивариус Коробейников, до встречи с Остапом Бендером. Чем та встреча для него обернулась, все прекрасно помнят. Впрочем, Колеров похоже и сам понимает того, что ЦИНК- всего-лишь бизнес-проект. Признавать очевидное он, ясное дело, не спешит, но тут ведь и без его признаний все понятно.

В итоге, скорее всего, все будет сведено к активизации работы проармянских российских политиков в информационном пространстве. Плюс, возможно, в ЦИНК будут приезжать карабахские сепаратисты. Сунется ли в Ханкенди сам Колеров и его подельники? Тут все зависит от размера оплаты. Но если он там нарисуется, то это будет откровенная подстава российской стороны.

Потому, что официальный Баку уже предупрежден о такого рода планах Колерова и вправе осуществлять соответствующие мероприятия на своей территории, пусть и временно контролируемой российскими миротворцами. Сам Колеров прекрасно осознает новые реалии. Более того, он об этом недавно открыто говорил, чем вызвал недовольство армянской стороны.

Колеров утверждал, что Армения вступила на путь последовательного убийства своей государственности, а после блестящей Победы нашей страны во второй Карабахской войне многие в России "осознали, что чего-то важного об Азербайджане не знали". Комментируя заявления Еревана, что карабахский конфликт якобы не завершен, он сказал, что у Армении нет никаких средств, чтобы повлиять на будущее Карабаха.

Армения, по его мнению, исторически проиграла, а призывы в Армении взять реванш он расценивает, как "психотерапевтические".На этом фоне особо забавно слышать о появлении ЦИНК. Забавно потому, что возглавляющий его Колеров честно признал ранее, что ничего уже не изменить, что победа в 44-дневной войне кардинально изменила ситуацию в регионе.

Да и в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, которое вынужден был подписать премьер-министр РА Никол Пашинян, нет ни слова про "статус Нагорного Карабаха". Нет ничего на сей счет и в заявлениях, прозвучавших по итогам трехсторонней встречи в Сочи, что также взбесило армянскую общественность. Так что, ничем иным, кроме высасывания денег у армянской стороны на очередной бессмысленный проект, ЦИНК и назвать нельзя.

И тут уже вопросы возникают не к Колерову, а к армянским, скрытым или открытым, спонсорам данного проекта. В числе которых вполне может быть второй президент РА, бывший карабахский сепаратист Роберт Кочарян, которого не раз называли истинным владельцем ИА REGNUM и возбуждением в Армении уголовных дел против которого так возмущался Модест Алексеевич. Если Роберту Седраковичу и ему подобным нравится гоняться за миражами, то кто им всем доктор?! Так что, пилите, господин Колеров, пилите.

Акпер Гасанов