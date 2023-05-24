Джейхун Байрамов обсудил с президентом ПА ОБСЕ провокации Армении и меры по укреплению стабильности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал находящуюся с визитом в стране президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седерфельт в ходе состоявшейся встречи о текущей ситуации в регионе, масштабных восстановительных и строительных проектах, проводимых Азербайджаном.

Как сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана, министр также проинформировал о шагах, предпринятых Азербайджаном для обеспечения мира и стабильности в регионе, в том числе в связи с подписанием мирного договора, открытием всех коммуникаций и по другим вопросам, несмотря на провокации Армении и ее усилия по затягиванию процессов.

Наряду с этим, было уделено внимание таким вопросам, как продолжающаяся минная угроза, невыполнение Арменией обязательств в рамках трехстороннего заявления, жестокое обращение с азербайджанскими военнослужащими, взятыми в плен в апреле, и их невозвращение, а также непредставление информации о пропавших без вести.