В Баку проходит пятисторонняя встреча глав генпрокуратур прикаспийских государств

В Баку проходит пятисторонняя встреча глав генеральных прокуратур прикаспийских государств, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, в мероприятии примут участие генеральный прокурор Кямран Алиев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, высокопоставленные сотрудники генеральных прокуратур Азербайджана и прикаспийских стран, а также другие лица.

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