https://news.day.az/politics/1649485.html В Баку проходит пятисторонняя встреча глав генпрокуратур прикаспийских государств - ФОТО
В Баку проходит пятисторонняя встреча глав генпрокуратур прикаспийских государств - ФОТО
В Баку проходит пятисторонняя встреча глав генеральных прокуратур прикаспийских государств, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, в мероприятии примут участие генеральный прокурор Кямран Алиев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, высокопоставленные сотрудники генеральных прокуратур Азербайджана и прикаспийских стран, а также другие лица.
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