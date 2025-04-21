На Анастасию Ивлееву подали в суд

На блогершу Анастасию Ивлееву подали в суд за неоплату доставки чипсов и энергетиков ее компании Easy Peasy. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ООО Ивлеевой "Коленки пчелы", занимавшееся производством чипсов, заключило договор с ООО "ТЛК Трансгрупп" для доставки продукции Easy Peasy в торговые сети по РФ. Однако из-за убытков в 428 тысяч рублей, продолжает издание, блогерша не смогла оплатить услуги и оставила долг в 288 тысяч рублей.

Транспортная компания выставила в отношении Ивлеевой иск в суд с требованием взыскать эту сумму.