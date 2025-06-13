https://news.day.az/showbiz/1760177.html Звезда «Великолепного века» получил травму Актер Эркан Колчан, известный российскому зрителю по сериалам "Великолепный век. Империя Кёсем" и криминальной драме "Чукур", получил травму во время футбольного матча в Москве. Как передает Day.Az, об этом сообщает mk.ru.
Звезда «Великолепного века» получил травму
Актер Эркан Колчан, известный российскому зрителю по сериалам "Великолепный век. Империя Кёсем" и криминальной драме "Чукур", получил травму во время футбольного матча в Москве.
Как передает Day.Az, об этом сообщает mk.ru.
12 июня на столичном стадионе "Октябрь" проходил международный арт-футбол, в рамках которого состязались представители разных творческих профессий. Сборная Турции соревновалась с грузинской командой, когда Колчак получил травму.
Как сообщает mk.ru, артист упал из-за неудачно влетевшего ему в ногу мяча. Врачи сразу же оказали первую медицинскую помощь актеру, после чего он снова вышел на поле.
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