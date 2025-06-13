Звезда «Великолепного века» получил травму

Актер Эркан Колчан, известный российскому зрителю по сериалам "Великолепный век. Империя Кёсем" и криминальной драме "Чукур", получил травму во время футбольного матча в Москве.

Как передает Day.Az, об этом сообщает mk.ru.

12 июня на столичном стадионе "Октябрь" проходил международный арт-футбол, в рамках которого состязались представители разных творческих профессий. Сборная Турции соревновалась с грузинской командой, когда Колчак получил травму.

Как сообщает mk.ru, артист упал из-за неудачно влетевшего ему в ногу мяча. Врачи сразу же оказали первую медицинскую помощь актеру, после чего он снова вышел на поле.