https://news.day.az/showbiz/1870623.html Ирина Шейк стала лицом рекламной кампании Модель Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании бренда Donna Karan. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram. Ирина Шейк позировала в черном платье с открытыми плечами, глубоким декольте и разрезом до бедра. Образ дополнили золотые браслеты и черная сумка из кожи.
Ирина Шейк стала лицом рекламной кампании
Модель Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании бренда Donna Karan.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram.
Ирина Шейк позировала в черном платье с открытыми плечами, глубоким декольте и разрезом до бедра. Образ дополнили золотые браслеты и черная сумка из кожи. Волосы модели уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре