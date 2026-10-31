Ирина Шейк стала лицом рекламной кампании

Модель Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании бренда Donna Karan.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram.

Ирина Шейк позировала в черном платье с открытыми плечами, глубоким декольте и разрезом до бедра. Образ дополнили золотые браслеты и черная сумка из кожи. Волосы модели уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж.