Ариф Рагимов: Азербайджан добивается снижения платы за право проведения Формулы 1

Организаторы Гран-при Азербайджана Формулы-1 хотят добиться снижения платы за право ее проведения. Об этом, как передает портал F1News.ru, сказал сайту RaceFans исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сайт отмечает, что к июню промоутеры Гран-при Азербайджана должны определиться, собираются ли они продлевать контракт с FOM на проведение гонки, поскольку действующие пятилетние договорённости истекают в 2020 году.

Контрактом предусмотрен опцион, который позволяет продлить его до 2025 года, однако Рагимов заявил, что организаторы гонки хотят добиться снижения платы за право её проведения, которая в случае с азербайджанским этапом примерно в два раза выше, чем вносят другие промоутеры.

"Разумеется, деньги - только один из аспектов, которые мы обсуждаем, когда ведём переговоры о возможном продлении контракта, - сказал Рагимов. - Таких аспектов несколько. С одной стороны, мы хотим, чтобы гонка проводилась и в будущем, с другой, понимаем, что платим больше, чем, наверное, должны платить. Поэтому мы пытаемся найти разумное решение".

По мнению Рагимова, в целом Формула-1 многое сделала для Азербайджана: "Я думаю, что этот проект был интересным не только для нас, но, насколько мне известно, и для F1. Болельщики полюбили гонку, им нравится смотреть её и с трибун трассы, и по ТВ. С каждым годом к нам приезжает всё больше публики из других стран, а это говорит о многом. Людям нравится, что Баку входит в календарь Формулы-1, и мы рады, что проводим этот Гран-при".

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