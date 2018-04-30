Команды "Формулы-1" покидают Баку

30 апреля 2018 13:22

Команды, которые приняли участие в Гран-при Азербайджана "Формулы-1", уже покидают Азербайджан. Об этом сказала в понедельник директор по вопросам маркетинга и связям с общественностью Операционного комитета Baku City Circuit (ВСС) Нигяр Арпадараи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что на следующий день после завершения гонок команды начинают разъезжаться.

Что касается транспортировки грузов и снаряжения, то Арпадараи сказала, что обычно сразу после гонок начинается сборка оборудования, и в течение одного - двух дней оно вывозится из страны.

Отметим, что 27-29 апреля в Баку прошли гонки Гран-при Азербайджана "Формулы-1". В рамках Гран-при были проведены и соревнования "Формулы-2".

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