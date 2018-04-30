В Бакинском филиале Сеченовского университета состоялась конференция, посвященная 95-летнему юбилею Зарифы Алиевой - ФОТО

В Бакинском филиале Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, Сеченовский университет) состоялась конференция, посвященная 95-летию со дня рождения видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Бакинского филиала, на мероприятии приняли участие ректор Бакинского филиала Сеченовского университета, профессор Азиз Алиев, заведующая отделением глаукомы Национального центра офтальмологии (НЦО) им. академика Зарифы Алиевой, доктор философии по медицине Фидан Агаева, заведующий кафедрой офтальмологии Иллинойского университета профессор Марк Розенблат, декан медицинского факультета Технического университета Мюнхена, профессор Юрген Гшвенд, передает Day.Az.

Выступивший на открытии конференции ректор филиала профессор Азиз Алиев отметил исключительные заслуги Зарифы ханум Алиевой в развитии офтальмологии в Азербайджане. Признанием больших заслуг в многолетней плодотворной научно-исследовательской работе стало избрание ее в 1983 году академиком Академии наук Азербайджана. Также ректор подчеркнул заслуги Зарифы ханум Алиевой в подготовке научно-педагогических кадров, исследовании и лечении профессиональных глазных заболеваний. "Профессиональная офтальмология является не единственным научным направлением, основанным Зарифой ханум. Она была первым исследователем, исследующим в качестве научного направления иридодиагностику, являющуюся альтернативной областью, а также одним из авторов фундаментального научного произведения "Основы иридодиагностики", - отметил он.

Также в своем выступлении профессор Азиз Алиев предоставил информацию об отделении опухолей головы и шеи Национального центра онкологии. Ученый продемонстрировал практику внедрения специального устройства, которое позволяет больным после удаления гортани свободно говорить, рассказал о некоторых вариантах опухоли лица, отметив, что своевременное диагностирование и правильное лечение не приводит к тяжелым последствиям.

Далее на мероприятии выступила заведующая отделением глаукомы НЦО им. акад. Зарифы Алиевой, доктор философии по медицине Фидан Агаева с докладом на тему "Роль академика Зарифы Алиевой в развитии современной офтальмологии Азербайджана", которая отметила, что в начале 1970-х годов новым направлением научной деятельности З.А. Алиевой стало исследование поражений органа зрения, связанных с воздействием профессиональных вредностей у работников промышленных предприятий республики. За целый ряд научных разработок в области профессиональной патологии органа зрения Зарифа ханум Алиева была удостоена премии М.И. Авербаха Академии наук СССР.

В 2001 году же Азербайджанскому НИИ глазных болезней было присвоено имя академика З.А. Алиевой.

Также была предоставлена информация о деятельности Национального центра офтальмологии им. академика Зарифы Алиевой, мобильной клинике и региональных филиалах Центра в Гяндже и Масаллы.

Далее профессор Алиев представил участникам конференции зарубежных гостей - заведующего кафедрой офтальмологии Иллинойского университета, профессора Марка Розенблата и декана медицинского факультета Технического университета Мюнхена, профессора Юргена Гшвенда, благодаря которым состоялось подписание контрактов между Бакинским филиалом Первого Московского медицинского университета им. И.М.Сеченова и медицинскими факультетами Иллинойского университета и Технического университета Мюнхена о прохождении студентами филиала клинических ротаций в указанных университетах.

Мероприятие продолжилось выступлением профессора Марка Розенблата, который отметил, что подписание контракта между медицинским факультетом Иллинойского университета и Бакинским филиалом является отличной базой для расширения сотрудничества, и уникальной возможностью для студентов Бакинского филиала проходить клинические ротации в лучших клиниках мира. Далее профессор Розенблат рассказал о болезнях роговицы глаза, кератопластике и имплантации керапротеза, каждый из которых осуществляется с помощью донорской роговицы. С помощью слайдов профессор ознакомил присутствующих с процессом пересадки роговицы.

В своем выступлении профессор Юрген Гшвенд также выразил удовлетворение сотрудничеством между медицинским факультетом Технического университета Мюнхена и Бакинским филиалом. Первые студенты филиала уже побывали в университетской клинике в Мюнхене и дальнейшие клинические ротации по различным специальностям позволят студентам получить богатый клинический опыт в лучших университетских клиниках по всему миру.