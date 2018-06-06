Глава МЧС Азербайджана ознакомился с ситуацией в Загатале после землетрясения

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров в среду посетил Загатальский район, где вчера произошло землетрясение. Об этом говорится в сообщении МЧС, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Целью визита является ознакомление на месте с ситуацией в районе.

Отметим, что вчера в 22:40 на территории Загатальского района произошло землетрясение. В эпицентре оно ощущалось до 6 баллов, в прилегающих районах - до 5-3 баллов.

Согласно предварительным данным, разрушений нет. В некоторых старых постройках образовались трещины.

Как сообщила Trend в среду завинформационным отделом Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) при Академии наук Вюсаля Рафиггызы, после вчерашнего землетрясения в Загатальском районе были зафиксированы еще 75 подземных толчков.

По ее словам, все они были слабыми и не ощущались.

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