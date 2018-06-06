Глава МЧС Азербайджана ознакомился с ситуацией в Загатале после землетрясения
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров в среду посетил Загатальский район, где вчера произошло землетрясение. Об этом говорится в сообщении МЧС, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Целью визита является ознакомление на месте с ситуацией в районе.
Отметим, что вчера в 22:40 на территории Загатальского района произошло землетрясение. В эпицентре оно ощущалось до 6 баллов, в прилегающих районах - до 5-3 баллов.
Согласно предварительным данным, разрушений нет. В некоторых старых постройках образовались трещины.
Как сообщила Trend в среду завинформационным отделом Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) при Академии наук Вюсаля Рафиггызы, после вчерашнего землетрясения в Загатальском районе были зафиксированы еще 75 подземных толчков.
По ее словам, все они были слабыми и не ощущались.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Азербайджане станет прохладнее
-
5 Июн. 17:42 15 427
-
5 Июн. 19:18 13 581
-
5 Июн. 22:28 12 441
-
5 Июн. 20:45 11 131
-
5 Июн. 15:57 10 748