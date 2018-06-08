Акиф Ализаде переизбран на пост президента АН Азербайджана - ФОТО

В пятницу на общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) прошли выборы на пост президента структуры. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Академик Акиф Ализаде был переизбран на должность президента НАНА на очередной пятилетний срок.

В голосовании приняли участие 66 человек.

Акиф Ализаде был избран президентом НАНА в 2013 году. Ранее он занимал должность вице-президента структуры.

В общем собрании участвуют руководитель Администрации Президента Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев, ректор Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, действительный член НАНА, профессор Наргиз Пашаева, вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Фарах Алиева, министр образования Джейхун Байрамов, другие официальные лица, действительные члены и члене-корреспонденты Академии, депутаты, ректоры вузов.

После объявления результатов выборов выступил Акиф Ализаде.

"В дальнейшем я также буду прикладывать все силы, сделаю все от меня зависящее для достижения поставленных перед нами целей", - сказал Ализаде.

По его словам, Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил перед наукой страны важные задачи.

"Наука Азербайджана должна двигаться вперед. Выполнение этих задач - главный путь развития нашей науки. Мы должны еще более углубить проводимые в академии реформы, расширить путь возрождения науки. Это самый большой вопрос, стоящий перед нами", - сказал Ализаде.