https://news.day.az/society/1145903.html Общественное объединение "Региональное развитие" оказало поддержку школьникам-изобретателям Азербайджана - ФОТО Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева оказало поддержку юным изобретателям из Гянджи.
Общественное объединение "Региональное развитие" оказало поддержку школьникам-изобретателям Азербайджана - ФОТО
Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева оказало поддержку юным изобретателям из Гянджи.
Как сообщили в пятницу Trend в общественном объединении "Региональное развитие", ученики девятого класса Расул Алиев и Гусейн Алиев продемонстрировали робота "РобоАграр", созданного ими посредством LEGO technic, на IX Олимпиаде гениев (Genius olympiad), которая была проведена в городе Осуиго штат Нью-Йорк США.
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