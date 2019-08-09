Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева оказало поддержку юным изобретателям из Гянджи.

Как сообщили в пятницу Trend в общественном объединении "Региональное развитие", ученики девятого класса Расул Алиев и Гусейн Алиев продемонстрировали робота "РобоАграр", созданного ими посредством LEGO technic, на IX Олимпиаде гениев (Genius olympiad), которая была проведена в городе Осуиго штат Нью-Йорк США.

Новость обновляется

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!