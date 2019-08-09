Повышены оклады работников государственных органов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в решение "О регулировании ежемесячных тарифных (должностных) окладов, регулируемых Единой тарифной сеткой, работников, занятых в областях, финансируемых из государственного бюджета ".

Решением предусмотрена новая редакция "Единой тарифной сетки оплаты труда работников, занятых в сферах, финансируемых из государственного бюджета (за исключением научных учреждений и организаций, находящихся в подчинении Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Нахчыванского и Гянджинского отделений НАНА)".

В соответствии с новой Единой тарифной сеткой оплаты труда работников, занятых в сферах, финансируемых из государственного бюджета, среднемесячная тарифная (должностная) оплата труда работников 1-й степени, составляет 250 манатов; 2-й - 260 манатов; 3-й - 271 манат; 4-й - 282 маната; 5-ю - 294 маната; 6-й - 306 манатов; 7-й - 319 манатов; 8-й - 332 маната; 9-й - 346 манатов, 10-й - 360 манатов, 11-й - 375 манатов, 12-й - 390 манатов, 13-й - 406 манатов, 14-й - 423 манатов 15-й - 440 манатов, 16-й - 457 манатов, 17-й - 529 манатов, 18-й - 666 манатов, 19-й - 906 манатов.

Решение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

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