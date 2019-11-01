https://news.day.az/society/1171482.html В рамках проекта «Социальные сады» закладываются фруктовые сады еще для 250 семей - ФОТО
В рамках проекта «Социальные сады» закладываются фруктовые сады еще для 250 семей - ФОТО
Во втором этапе проекта "Социальные сады", совместно реализуемом министерством труда и социальной защиты населения и Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, разбивают фруктовые сады еще для 250 семей.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.
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