https://news.day.az/society/1475438.html Будут ли приняты меры на погранпунктах в связи с оспой обезьян? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Будут ли приняты меры на погранпунктах в связи с оспой обезьян? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
На пограничных пропускных пунктах Азербайджана не предусматривается принятие каких-либо специфических мер в связи с оспой обезьян.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в пятницу журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.
Он отметил, что в Азербайджане принимаются меры эпидемиологического контроля в соответствии с решениями и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Азербайджан полностью следует этим решениям и рекомендациям", - сказал Мусаев.
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