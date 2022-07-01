Будут ли приняты меры на погранпунктах в связи с оспой обезьян?

На пограничных пропускных пунктах Азербайджана не предусматривается принятие каких-либо специфических мер в связи с оспой обезьян.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в пятницу журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Он отметил, что в Азербайджане принимаются меры эпидемиологического контроля в соответствии с решениями и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Азербайджан полностью следует этим решениям и рекомендациям", - сказал Мусаев.