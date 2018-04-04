Нет предела фантазии: теперь детей в Азербайджане можно будет назвать Гёзяльча, Фигура, Хонча...

В Азербайджане разрешен еще ряд странных имен, которыми можно будет называть детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, в список разрешенных имен вошли такие мужские имена, как Гирами, Гёйляр, Гёйрух, Гёйсаф, Гюлиддин, Фахмиль, Фархан, Фаридаддин, Фасаледдин, и такие женские имена, как Гавийа, Гялингюль, Гянчай, Гярякмяз, Гиляназ, Гилябаджи, Гиляханым, Гилязар, Гёргюн, Гёйгёз, Гёзяльча, Гюлаб, Гюльачар, Гюльагыз (Гюлягыз?), Гюлавуш, Гюляркян, Гюляшь, Гюрзябейим, Фабийа, Фаима, Фаира, Фахира, Фаиля, Фагима, Фариба, Фатика, Фатмабадам, Файа, Фагамет, Фаганниса, Фагума, Фелекь, Фянар, Фасана, Фаврана, Фигура, Фильяр.

Помимо этого, мальчиков в Азербайджане теперь можно будет назвать Хадис, Хафиг, Хакиф, Халик, Хавасат, Хейбатулла, Хамрах, Ханбудаг, Хангиз, Хангалы, Ханзар, Хасы, Хейирбек, Хаййад, Хислят, Хильгят, Худадад, Худан, Худаназар, Худай, Худуш, а девочек - Хамра, Хергюль, Харифа, Хазара, Хура, Хурзад, Хувейда, Хубубат, Хузура, Халани, Халлынур, Хамира, Ханана, Ханы, Хатима, Хабира, Хайалет, Хырдапай, Хонча, Хубу, Хуразар.

В Азербайджане разрешены еще 70 странных имен, которыми можно будет называть детей.

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