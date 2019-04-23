С 26 по 28 апреля в Баку состоится очередной раунд гонок Формулы-1.

До соревнований осталось 3 дня, команды, гонщики и многочисленные туристы постепенно прибывают в столицу Азербайджана.

Схема трассы, с ее исключительно длинной ямой, способствует захватывающим гонкам, и водителям здесь трудно ошибиться.

Как передает Day.Az, двое гонщиков, которые с нетерпением ждут гонки, поделились своими впечатлениями c Pitpass перед соревнованиями.



Карлос Сайнс: "Баку - одна из моих любимых трасс. Это непредсказуемый трек, что делает гонки такими захватывающими. Все водители с нетерпением ждут этой гонки - все знают, что здесь есть возможность сделать что-то особенное и показать себя.

"В прошлом году я провел отличную гонку в Баку, заняв пятое место. Мои амбиции - всегда улучшать свой результат, на каждой трассе, в каждом сезоне. Так что, надеюсь, результат в этом году у нас будет лучше выступим мы сильно."

Сайнс - испанский автогонщик, сын двукратного чемпиона мира по ралли Карлоса Сайнса. В 2012 году Сайнс-младший принимал участие в Британской и Европейской Формуле-3 в составе команды Carlin.



Ландо Норрис: "Назад в Баку! У меня были интересные выходные там в прошлом году на F2 и я с нетерпением жду возможности выступить на F1. Это захватывающая трасса, и я надеюсь, что она даст мне больше эмоций, чем гонки в Китае. Если повезет, у нас будет шанс набрать несколько очков. Буду стараться избегать ошибок, хочу сражаться на протяжении всей гонки".

Норрис - британский автогонщик, вице-чемпион Формулы-2. С 2015 по 2017 годы он завоевал титулы в пяти разных первенствах, среди которых была Европейская Формула-3. С 2019 года выступает за McLaren в Формуле-1.

Напомним, что сезон 2019 года начался 17 марта на трассе Albert Park в Австралии и завершится 1 декабря Гран-При Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. Бакинская городская трасса - вторая самая длинная трасса сезона.

Али Ибрагимов