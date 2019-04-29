После завершения гоночного уик-энда в столице Азербайджана Ариф Рагимов, исполнительный директор Baku City Circuit, прокомментировал его итоги в интервью F1News.ru, передает Day.Az.

Ариф Рагимов: "В принципе, я доволен. Мы уже более-менее подвели итоги, и получилось, что за уик-энд трассу посетили около 85 тысяч зрителей. Это примерно приравнивается к прошлому году, но надо также учитывать, что сейчас мы провели два концерта, а не три.

Как вы знаете, культура автоспорта у нас ещё достаточно молодая, и мы думали, что люди, может быть, приходят в том числе и из-за концертов. Но вот мы исключили один из них, однако видим, что количество зрителей от этого не уменьшилось. Это значит, что людей всё больше привлекает непосредственно гонка, а не только культурная программа".