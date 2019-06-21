Сегодня в Минске (Беларусь) стартовали II Европейские игры.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджанский боксер Тайфур Алиев (56 кг) победил на старте Бояна Асенова (Болгария) - 3:2.

В 1/8 финала он встретится с Миколой Буценко (Украина).

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