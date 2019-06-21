https://news.day.az/sport/1131119.html Азербайджанский боксер стартовал на Евроиграх с победы - ФОТО
Азербайджанский боксер стартовал на Евроиграх с победы - ФОТО
Сегодня в Минске (Беларусь) стартовали II Европейские игры.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Азербайджанский боксер Тайфур Алиев (56 кг) победил на старте Бояна Асенова (Болгария) - 3:2.
В 1/8 финала он встретится с Миколой Буценко (Украина).
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