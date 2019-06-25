https://news.day.az/sport/1132326.html Азербайджанский боксер пробился в 1/4 финала II Евроигр в Минске Сегодня стартовал пятый день соревнований по боксу в рамках II Европейских игр, проходящих в столице Беларуси - Минске.
Азербайджанский боксер пробился в 1/4 финала II Евроигр в Минске
Сегодня стартовал пятый день соревнований по боксу в рамках II Европейских игр, проходящих в столице Беларуси - Минске, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Член азербайджанской сборной Джавид Челебиев одержал победу со счетом 5:0 в ходе встречи с представителем Молдовы Дорином Буксой, и вышел в 1/4 финала.
Отметим, что Челебиев проведет xtndthnmabyfkmysq бой завтра. До Челебиева в 1/4 финала пробились Руфат Гусейнов (49 кг) и Лоренцо Сотомайор (69 кг).
Напомним, что в Минске проходят вторые Европейские игры, в которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.
Первые Евроигры состоялись в 2015 году в Баку.
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