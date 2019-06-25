Сегодня стартовал пятый день соревнований по боксу в рамках II Европейских игр, проходящих в столице Беларуси - Минске, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Член азербайджанской сборной Джавид Челебиев одержал победу со счетом 5:0 в ходе встречи с представителем Молдовы Дорином Буксой, и вышел в 1/4 финала.

Отметим, что Челебиев проведет xtndthnmabyfkmysq бой завтра. До Челебиева в 1/4 финала пробились Руфат Гусейнов (49 кг) и Лоренцо Сотомайор (69 кг).

Напомним, что в Минске проходят вторые Европейские игры, в которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.

Первые Евроигры состоялись в 2015 году в Баку.

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