Обнаружен вид муравьёв, которые любят помучить своих жертв

Учёные обнаружили вид муравьёв, которые любят помучить своих жертв, прежде чем употребить их в пищу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на MixStuff, вид муравьёв, названный Azteca brevis, был обнаружен в национальном парке Пьедрас Бланкас в Коста-Рике ещё в 1999 году. Но только после недавнего исследования выяснилось, что характер у них достаточно жуткий. Результаты этого исследования были опубликованы в Биологическом журнале Линнеанского общества.

"Мы, на самом деле, очень удивились, когда получили такие результаты, - говорит Маркус Шмидт, один из авторов исследования. - Некоторые из моих коллег не поверили в них настолько, что отправились в лес и повторили эксперимент. Лишь получив такой же результат, они убедились полностью, и это отличительная черта научной деятельности - любое открытие может быть проверено и подтверждено".



Муравьи ждут свою добычу

Муравьи лежат и ждут в специально созданных отверстиях в ветке растения. Когда добыча (обычно раз в 50 больше, чем отдельный муравей) садится на ветку, группа муравьёв одновременно выскакивают из своих укрытий, хватают жертву и пытаются затащить её в отверстия. И затем долго, от 20 минут до двух часов, разрывают добычу на части.

"Они хватают членистоногих за конечности, обездвиживают, а затем разрывают распластанную добычу на части, или затягивают её в галерею проходов в ветке, чтобы уже там расчленить", - пишет в своей статье другой автор исследования, Ален Дежан из университета Тулузы во Франции.

Учёный добавляет, что этот процесс похож на "средневековую пыточную дыбу", поскольку Azteca brevis растягивают и разрывают свою добычу - кузнечиков и муравьёв-листорезов.



Они могут ловить добычу в 50 раз крупнее себя

Эта необычная особенность была замечена в 2006 году и у другого вида муравьёв - Allomerus decemarticulatus. Они используют похожий способ охоты, правда жертв выбирают гораздо более амбициозно - в 1800 раз крупнее, чем средний представитель этого вида. И, похоже, так делают только два этих вида муравьёв.

"Я специально проверил - в природе больше нет муравьёв, которые бы для охоты использовали ловушки тем или иным образом, - говорит Шмидт. - Мы полагаем, что причина, по которой этим древесным муравьям пришлось разработать такую стратегию охоты заключается в том, что в их рационе ощущается нехватка белков, а использование засад является одним из самых энергоэффективных способов охоты на крупных насекомых".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook