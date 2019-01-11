Успевший в последний момент спастись с уплывающей льдины пингвин стал героем в Сети - ВИДЕО

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как в Антарктике пингвин в последний момент смог спастись с льдины. Ролик был опубликован журналом Unilad.

Инцидент произошел, когда ледокол береговой охраны США направился к антарктической станции Мак-Мердо. Рядом с его маршрутом была колония пингвинов. Из-за движения корабля откололась большая льдина и начала стремительно уплывать в море, как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На ней находился пингвин. Увидев, что происходит, он не растерялся, а молниеносно помчался к краю и успел спрыгнуть на берег.

Прыжок был такой силы, что отважный супермен (как его теперь называют в Сети) некоторое время катился как с горки.

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