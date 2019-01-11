Успевший в последний момент спастись с уплывающей льдины пингвин стал героем в Сети - ВИДЕО

11 января 2019 11:13

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как в Антарктике пингвин в последний момент смог спастись с льдины. Ролик был опубликован журналом Unilad.

Инцидент произошел, когда ледокол береговой охраны США направился к антарктической станции Мак-Мердо. Рядом с его маршрутом была колония пингвинов. Из-за движения корабля откололась большая льдина и начала стремительно уплывать в море, как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На ней находился пингвин. Увидев, что происходит, он не растерялся, а молниеносно помчался к краю и успел спрыгнуть на берег.

Прыжок был такой силы, что отважный супермен (как его теперь называют в Сети) некоторое время катился как с горки.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Успевший в последний момент спастись с уплывающей льдины пингвин стал героем в Сети

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az