Ученые выяснили, для чего древние люди использовали охру

Древние люди могли использовать охру не только для украшения, но и как защиту от повышенного ультрафиолетового излучения во время геомагнитного сбоя 41 тысячу лет назад. К такому выводу пришли ученые Университета Мичигана, опубликовавшие исследование в журнале Science Advances (SA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалистов, событие, получившее название Лашамп, ослабило магнитное поле Земли в 10 раз, что привело к росту уровня УФ-лучей. В регионах, наиболее пострадавших от излучения (Европа, Африка, Австралия), участилось использование охры, появилась наскальная живопись и усложнилась одежда. Исследователи предполагают, что пигмент служил аналогом солнцезащитного крема.

"Совпадение распространения охры с периодами высокого УФ-излучения слишком точное, чтобы быть случайным. Это могло стать ключевой адаптацией для выживания", - отметили авторы исследования.

До этого Международная команда исследователей из Университета Алгарве (Португалия) и Венского университета (Австрия) обнаружила уникальные свидетельства использования огня древними людьми в самый холодный период последнего Ледникового максимума (26 500-19 000 лет назад).