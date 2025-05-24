Японские поезда наняли кошек-кондукторов

В Японии работают все, даже кошки.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В Стране восходящего солнца сразу трех кошек назначили кондукторами поездов. 

В обязанности пушистых сотрудников входит создавать уют в транспорте и радовать пассажиров.

Ранее мы сообщали, что в московской квартире нашли азиатского львенка.