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Японские поезда наняли кошек-кондукторов - ВИДЕО

В Японии работают все, даже кошки. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В Стране восходящего солнца сразу трех кошек назначили кондукторами поездов. В обязанности пушистых сотрудников входит создавать уют в транспорте и радовать пассажиров. Ранее мы сообщали, что в московской квартире нашли азиатского львенка.