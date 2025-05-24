https://news.day.az/unusual/1755218.html Японские поезда наняли кошек-кондукторов - ВИДЕО В Японии работают все, даже кошки. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В Стране восходящего солнца сразу трех кошек назначили кондукторами поездов. В обязанности пушистых сотрудников входит создавать уют в транспорте и радовать пассажиров. Ранее мы сообщали, что в московской квартире нашли азиатского львенка.
Японские поезда наняли кошек-кондукторов - ВИДЕО
В Японии работают все, даже кошки.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Стране восходящего солнца сразу трех кошек назначили кондукторами поездов.
В обязанности пушистых сотрудников входит создавать уют в транспорте и радовать пассажиров.
Ранее мы сообщали, что в московской квартире нашли азиатского львенка.
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