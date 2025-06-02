https://news.day.az/unusual/1757368.html В колесе внедорожника обнаружили птенцов - ВИДЕО В запаске внедорожника у жителя Приморья завелись птенцы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что тигр напал на туриста в Таиланде.
В колесе внедорожника обнаружили птенцов - ВИДЕО
В запаске внедорожника у жителя Приморья завелись птенцы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что тигр напал на туриста в Таиланде.
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