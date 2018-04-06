Amazon снимет сериал по мотивам культового романа "Властелин колец"

Amazon потратит $1 млрд на пять сезонов сериала "Властелин колец", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, сериал по мотивам романа-эпопеи Джона Рональда Руэла Толкина "Властелин колец" продлится как минимум пять сезонов.

Компания Amazon приобрела права на экранизацию вселенной "Властелина колец" в ноябре прошлого года за $250 млн. Теперь $1 млрд планируется потратить на производство сериала.

Отмечается, что Amazon пришлось практически драться со стриминговым сервисом Netflix за право снять свое шоу по мотивам произведений Толкина. В итоге Netflix проиграл в войне ставок, и издательство HarperCollins и кинокомпания New Line Cinem передали права на съемку Amazon.

Также издание рассказало о неких "материалах из полнометражных экранизаций" Питера Джексона, которые войдут в новый сериал.

В конце марта сообщалось, что стороны сделки обсуждали три сезона сериала по мотивам "Властелина колец". Кинотрилогия "Властелин колец" Питера Джексона выходила на большой экран с 2001 по 2003 год.

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