Трамп и генсек ООН обсудят КНДР и Сирию

Президент США Дональд Трамп примет 18 мая в Вашингтоне генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в ходе встречи будут обсуждаться Сирия и КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома, передает Day.Az.

"Встреча между президентом Трампом и генеральным секретарем Гутеррешем подтвердит приверженность США повышению эффективности и действенности ООН. Лидеры обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, включая Северную Корею, Сирию и реформу ООН, а также другие общие угрозы и вызовы", - говорится в сообщении.

Трамп ранее неоднократно высказывался за необходимость реформирования ООН для повышения эффективности деятельности организации. США уже сократили свое участие в ряде программ ООН, в частности, заявили о предстоящем выходе из программ ЮНЕСКО.

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