Минск ушел под воду - ВИДЕО

На Минск в пятницу, 18 мая, обрушился сильный дождь, некоторые ключевые улицы города оказались затоплены. Об этом сообщает портал Naviny.by.

Из-за непогоды было затруднено движение на нескольких ключевых дорожных участках Минска, включая проспект Независимости, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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