Очевидцы руками остановили эскалатор, чтобы вытащить ребенка - ВИДЕО

Посетители торгового центра в Астане остановили эскалатор, чтобы спасти застрявшую в нем девочку, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.

Руки ребенка каким-то образом оказались зажаты механической лестницей. Когда люди услышали крики, они молниеносно бросились на помощь.

Пока техслужбы не отключили эскалатор, около двадцати мужчин сверху и снизу удерживали ступеньки, чтобы малышку окончательно не затянуло. Прибывшая скорая оказала ей помощь. Руки остались целы, но пришлось наложить гипс.

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