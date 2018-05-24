Очевидцы руками остановили эскалатор, чтобы вытащить ребенка - ВИДЕО
24 мая 2018 14:50 220
Посетители торгового центра в Астане остановили эскалатор, чтобы спасти застрявшую в нем девочку, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.
Руки ребенка каким-то образом оказались зажаты механической лестницей. Когда люди услышали крики, они молниеносно бросились на помощь.
Пока техслужбы не отключили эскалатор, около двадцати мужчин сверху и снизу удерживали ступеньки, чтобы малышку окончательно не затянуло. Прибывшая скорая оказала ей помощь. Руки остались целы, но пришлось наложить гипс.
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