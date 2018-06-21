Гутерреш предостерег от скорого выхода вооружений из-под контроля человека

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир близок к тому, что системы вооружений могут выйти из-под человеческого контроля, но такое развитие событий недопустимо, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Есть фундаментальный принцип - мы не должны позволять системам вооружения выходить из-под человеческого контроля. А мы уже близки к этой возможности", - заявил генсек в ходе выступления на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Это то, что меня очень сильно интересует, и то, что должно быть интересом международного сообщества, и здесь я могу сыграть свою роль, я могу подтолкнуть государства-члены ООН к выполнению их обязанностей", - добавил Гутерреш.

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