Стороны конфликта в Южном Судане подписали соглашение о прекращении огня

Президент Южного Судана Салва Киир и лидер повстанческого движения в стране Риек Машар подписали соглашение о прекращении огня. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Республики Судан Мухаммед Ахмед ад-Дирдири, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Торжественная церемония подписания соглашения между двумя южносуданскими лидерами прошла в среду в суданской столице Хартум.

"Достигнуто соглашение о прекращении огня в Южном Судане, оно вступает в силу в течение 72 часов", - заявил глава суданского МИД.

По словам ад-Дирдири, Салва Киир и Риек Машар подписали соглашение, состоящее из шести пунктов.

Переговоры между президентом Южного Судана Салвой Кииром и лидером повстанцев Риеком Машаром проходили несколько дней в Хартуме. В качестве посредника в них принял участие президент Судана Омар аль-Башир. На минувшей неделе встреча двух конфликтующих сторон прошла в столице Эфиопии Аддис-Абебе, однако закончилась без результатов.

С 2013 года в Южном Судане продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.

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